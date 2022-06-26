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Сегодня, 15:33

Шавкат Рахмонов рассказал, почему после победы над Магни не вызывал Чимаева

Давид Хачатрян
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Уроженец Казахстана, непобежденный полусредневес Шавкат Рахмонов (16-0) считает, что он рано или поздно встретится с Хамзатом Чимаевым (11-0), а пока нужно раскручивать их противостояние.

«Думаю, через один-два боя мы встретимся. Если что, подеремся за пояс, если Усман уйдет. Вообще будет прекрасно для него и для меня. Тогда будет вообще четко. Бой надо будет потихоньку раскручивать. С каждым разом будет интрига еще сильнее», — сказал Рахмонов в интервью YouTube-каналу «Sport24».

Рахмонов победил 10-го номера рейтинга UFC в полусреднем весе Нила Магни (26-9) сабмишном во втором раунде — американец сдался за две секунды до конца раунда. Бой состоялся 25 июня на UFC on ESPN 38 в Лас-Вегасе. В UFC Рахмонов провел четыре поединка. За свою карьеру он ни разу не довел бой до судейского решения.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле (США).

Источник: https://www.youtube.com/c/Sport24ru/videos
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