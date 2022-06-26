Российский дзюдоист Игольников поблагодарил IJF за возможность выступить на международном турнире

Российский дзюдоист Михаил Игольников прокомментировал победу на международном турнира Большого шлема в Улан-Баторе и поблагодарил Международную федерацию дзюдо (IJF) за возможность выступить на соревнованиях.

«Когда вышел на ковер в первой схватке, эмоции описать было сложно, — цитирует ТАСС Игольникова. — Первая мысль — наконец-то я в своей тарелке, в своей привычной среде, наконец-то у меня есть возможность проявить себя, и этот шанс нужно использовать. Начал потихоньку, не спеша и дошел до финала. А с соперником в схватке за золото мы раньше уже встречались, правда не на столь престижных турнирах. И сегодня он был на кураже, но мы с тренерами разобрали его тактику, подготовились к финалу и все пошло как надо».

26 июня двукратный чемпион Европы Игольников в весовой категории до 90 кг победил представителя Узбекистана Давлата Бобонова в финале соревнований. Международная федерация дзюдо допустила российских и белорусские дзюдоистов к участию на международном турнире Большого шлема в нейтральном статусе под флагом и гимном IJF.