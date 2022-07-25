Тренер American Top Team: «Петр Ян победил Стерлинга»

Маркос Даматта, тренер топового американского зала American Top Team, считает, что бывший чемпион легчайшего веса Петр Ян (16-3) не проиграл второй бой Алджамейну Стерлингу (21-3).

«Чувствую, что Петр забрал тот бой, — приводит слова Даматты издание MMA Junkie. — Думаю, он выиграл первый, четвертый и пятый раунды. Я мог бы назвать этот бой ничейным, но, по моему мнению, Петр забрал первый раунд. Да, Петр известен тем, что медленно набирает обороты, потому что ему нравится разбирать оппонента. Тем не менее он действовал первым номером, у него было больше попаданий в первом раунде.

Первый раунд я отдаю Петру. Второй и третий — Алджо, четвертый и пятый остались за Петром. Нам нужно двигаться вперед. Нам нужно провести еще один бой с Алджо, потому что первый поединок оставил неприятный осадок".

Ян проиграл Стерлингу раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.