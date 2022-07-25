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Сегодня, 16:45

Шон О'Мэлли: «Я зарабатываю на соцсетях в два раза больше денег, чем за бои»

Шон О'Мэлли признался, что зарабатывает много денег благодаря соцсетям
Давид Хачатрян
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13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) признался, что зарабатывает гораздо больше денег благодаря своим соцсетям, чем на боях.

«Социальные сети многих бойцов — полный отстой, — сказал О'Мэлли в интервью Eurosport. — Я могу сказать, что сейчас я самое громкое имя в дивизионе, одно из самых громких в UFC. Многие бойцы могут раскручивать себя в социальных медиа, но они просто скучные люди. Они должны хотя бы попытаться. Я зарабатываю на социальных сетях в два раза больше денег, чем за бои».

Следующий бой О'Мэлли проведет против бывшего чемпиона легчайшего веса Петра Яна (16-3) 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Шон О`Мэлли
ММА
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