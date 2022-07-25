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Сегодня, 14:21

Дацик о форме Александра Емельяненко: «Хуже уже некуда»

Дацик оценил физическую форму Александра Емельяненко
Давид Хачатрян
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Российский боец Вячеслав Дацик (6-8) оценил форму Александра Емельяненко (28-9) в преддверии их боя, добавив, что хуже уже некуда.

«Хорошая у него сейчас форма. В том состоянии, в котором он был последний год, хуже уже некуда», — сказал Дацик в интервью YouTube-каналу HardNews.

Бой Емельяненко и Дацика должен состояться на Hardcore Boxing в сентябре. Перед этим поединком Дацик проведет бой с Джеффом Монсоном (60-26) по правилам смешанных единоборств. Поединок состоится 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

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