Дацик о форме Александра Емельяненко: «Хуже уже некуда»

Российский боец Вячеслав Дацик (6-8) оценил форму Александра Емельяненко (28-9) в преддверии их боя, добавив, что хуже уже некуда.

«Хорошая у него сейчас форма. В том состоянии, в котором он был последний год, хуже уже некуда», — сказал Дацик в интервью YouTube-каналу HardNews.

Бой Емельяненко и Дацика должен состояться на Hardcore Boxing в сентябре. Перед этим поединком Дацик проведет бой с Джеффом Монсоном (60-26) по правилам смешанных единоборств. Поединок состоится 5 августа и станет главным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».