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Сегодня, 15:01

Тренер Александра Волкова: «Саша совсем неудобный соперник для Нганну»

Тренер Волкова прокомментировал победу Нганну над Ганом
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Александр Волков.
Фото Instagram

Тренер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова Тарас Кияшко прокомментировал победу Фрэнсиса Нганну над Сирилом Ганом и назвал своего ученика неудобным соперником для чемпиона из Камеруна.

«На самом деле я не удивлен тем, что Нганну не стоит на месте, а, как принято сейчас говорить, развивается, — сказал Кияшко в интервью «СЭ». — Он очень много тренируется, и вот этим боем он в очередной раз подтвердил то, что он развивается и развивается. Теперь мы знаем его не просто как человека с огромной силой удара, и который может в любой момент может завершить поединок одним ударом, но и тем, что может тактически думать, мыслить, слушать свой угол и принимать решение по ходу поединка».

«Я не думаю, что он удобный для Нганну, — считает тренер. — Я думаю, что наоборот — Саша будет неудобный соперник для Нганну. Во-первых, размерами своими. Во-вторых, своим техническим арсеналом, навыками борьбы, ударной техники. Сейчас тяжело говорить... Но я не думаю, что он удобный для Нганну. Вот как раз совсем неудобный. Наоборот — многие считают Александра неудобным [для Нганну] противником».

Нганну единогласным решением судей выиграл у Гана и успешно защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Следующий поединок с участием Волкова состоится 19 марта на турнире UFC в Лондоне. Соперник — британец Том Аспиналл.

Александр Волков (единоборства)
Сирил Ган
Франсис Нганну
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