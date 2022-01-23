Тренер Александра Волкова: «Саша совсем неудобный соперник для Нганну»

Тренер российского тяжеловеса UFC Александра Волкова Тарас Кияшко прокомментировал победу Фрэнсиса Нганну над Сирилом Ганом и назвал своего ученика неудобным соперником для чемпиона из Камеруна.

«На самом деле я не удивлен тем, что Нганну не стоит на месте, а, как принято сейчас говорить, развивается, — сказал Кияшко в интервью «СЭ». — Он очень много тренируется, и вот этим боем он в очередной раз подтвердил то, что он развивается и развивается. Теперь мы знаем его не просто как человека с огромной силой удара, и который может в любой момент может завершить поединок одним ударом, но и тем, что может тактически думать, мыслить, слушать свой угол и принимать решение по ходу поединка».

«Я не думаю, что он удобный для Нганну, — считает тренер. — Я думаю, что наоборот — Саша будет неудобный соперник для Нганну. Во-первых, размерами своими. Во-вторых, своим техническим арсеналом, навыками борьбы, ударной техники. Сейчас тяжело говорить... Но я не думаю, что он удобный для Нганну. Вот как раз совсем неудобный. Наоборот — многие считают Александра неудобным [для Нганну] противником».

Нганну единогласным решением судей выиграл у Гана и успешно защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Следующий поединок с участием Волкова состоится 19 марта на турнире UFC в Лондоне. Соперник — британец Том Аспиналл.