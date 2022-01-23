Нганну: «За три недели до боя с Ганом я порвал внутреннюю боковую связку колена»

Нганну за три недели до боя против Гана получил травму колена

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заявил, что за три недели до поединка против Сирила Гана получил травму колена.

«За три недели до боя с Ганом я порвал внутреннюю боковую связку колена и повредил переднюю крестообразную связку, — приводит слова Нганну MMA Fighting. — Тренировочный лагерь был тяжелым».

Боец ответил на вопрос о том, почему президент UFC Дана Уайт не надел на него чемпионский пояс.

«Спросите у самого Даны, это их решение. Что касается контракта — мне кажется, это нечестно. Я не чувствую себя свободным. Нет ощущения, что обо мне заботились, к сожалению», — сказал он.

Нганну победил Гана единогласным решением судей в главном событии турнира UFC 270, который завершился в ночь на 23 января в Анахайме (США).