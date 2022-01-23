Тренер Волкова: «Сане по силам одолеть Нганну»

Тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова Тарас Кияшко в интервью «СЭ» рассказал, каким бойцам по силам выиграть у Фрэнсиса Нганну. Также специалист назвал причину поражения Гана от Нганну.

«На самом деле Сане Волкову [по силам одолеть Нганну], — сказал Кияшко «СЭ». — Стипе Миочич может у него выиграть. Может быть, Сирил в реванше. Я думаю, что он не был готов к борьбе с Нганну. Он не ожидал этого. Если состоится реванш, то Сирил будет действовать по-другому. Любой боец из топ-5 может оказать сопротивление и выиграть у Нганну. Но то, что Нганну становится лучше от боя к бою, не облегчает им путь [остальным]. Теперь он и дышит, и бьет, и борется. Тем интереснее будет смотреть на противостояния, тем интереснее будет узнать, кто же выиграет и заберет у него корону. У Миочича один раз это получилось, так что посмотрим».

Нганну победил Гана единогласным решением судей. Бойцы возглавили турнир UFC 270, который завершился в ночь на 23 января в Анахайме (США).

В главном событии турнира UFC Fight Night, который пройдет 19 марта в Лондоне, Волков сразится с британцем Томом Аспиналлом.