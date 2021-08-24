Топовый рефери UFC: «Богатов? Не помню, чтобы кто-то допускал так много косяков за раунд»

Британский рефери UFC Марк Годдард в интервью «СЭ» заявил, что никогда не видел, чтобы боец допускал так много нарушений правил за раунд, как россиянин Роман Богатов в поединке с бразильцем Леонардо Сантосом.

Бой состоялся 12 июля 2020 года на турнире UFC 251 в Абу-Даби. Годдард был рефери в октагоне. С Богатова были сняты два балла за нарушения правил. В частности, Роман ударил соперника в пах. Однако, по словам Богатова, Сантос симулировал. Это был дебют российского бойца в UFC, однако сразу после поединка он был уволен из организации. Богатов в интервью «СЭ» заявил, что Годдард был «заряжен». «В спорных эпизодах судил в пользу бразильца, а не в мою», — сказал он в августе 2020-го.

— Роман Богатов против Леонардо Сантоса — это самый странный бой, который вы судили?

— Один из самых странных. Я не помню ни одного бойца, который допускал бы столько косяков за один раунд (улыбается). Странные обстоятельства были в том бою. И я думаю, что Богатов действовал опрометчиво, он не действовал злонамеренно, понимаете? Я думаю, что он бился безрассудно, неосторожно. Разумеется, он это делал не специально, но если ты не контролируешь ситуацию и действуешь безрассудно, то мне придется вмешаться и сделать свою работу.

— После боя он говорил, что вы были на стороне бразильца...

— Он чертовски прав, что я не был на стороне русского, так же как и не был за бразильца. Я здесь не для того, чтобы принимать чью-то сторону. Я здесь для того, чтобы выполнять работу. У меня нейтральная позиция. Роман, мне жаль, что ты так думаешь, но будь добр, когда будешь в следующий раз драться, не совершай, * [блин], так много ошибок. Все просто. Если нет ошибок... Это то, что случается с бойцами. После боя у них начинаются споры с рефери. Но если в бою ты совершаешь столько ошибок, то что мне остается делать? Игнорировать? Конечно, я не поддерживаю Россию, Бразилию или какие-либо другие страны. Я принимаю нейтральную позицию, чтобы выполнять свою работу. Быть может, дело в интерпретации его слов...

— Нет-нет. Он так и говорил.

— Что ж... То есть поддерживал бразильца, которому нанесли удар коленом в голову, когда он был внизу, и во многих других моментах? У меня своя работа, у тебя — своя. Не волнуйся обо мне.

Полная версия интервью с Годдардом — здесь