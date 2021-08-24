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Собчак отреагировала на слова Хабиба о ринг-герлз

22:36
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Известная телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слова бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, который заявил о ненужности ринг-герлз в смешанных единоборствах.

«Это не лидер «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация), посадивший непокрытых афганских женщин под замок, это уважаемый российский спортсмен, понимать надо», — написала Собчак в своем Telegram-канале.

Нурмагомедов ранее заявил, что девушки, которые показывают таблички с номерами раундов, не нужны этому виду спорта.

«Давайте так, вот ринг-герлз. Я никого не хочу обидеть, но это самое ненужное в единоборствах. Ну включите, что второй раунд начинается. Все понимающие люди в этом разбираются. Это мое личное мнение, я не хочу его навязывать. Но это самые ненужные люди на турнире. Они спорт развивают? Или людям помогают понять, что идет второй раунд? Что они делают? Вы мне ответьте», — сказал Нурмагомедов.

Дополнительная информация:

https://t.me/bloodysx/13065

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Екатерина Савостина все материалы автора

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