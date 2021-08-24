Фанат попытался прорваться к Хабибу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде один из поклонников попытался прорваться к экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову, сообщает 24 августа РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 23 августа. Хабиб прибыл в Новгород для проведения международного турнира по MMA. По завершении соревнований боец вышел из зала и направился к выходу. В этот момент один из поклонников воспользовался тем, что внимание всех было приковано к Нурмагомедову, и выпрыгнул из-под стола. Его попытался остановить один из охранников, которому пришлось броситься на мужчину, ухватив того за ноги.

По словам фаната, он хотел лишь сфотографироваться с Нурмагомедовым и не хотел никого обидеть и устроить переполох. Отмечается, что молодому человеку даже удалось сделать несколько снимков со знаменитым бойцом.

32-летний Хабиб Нурмагомедов провел 29 поединков в ММА и в всех одержал победы.