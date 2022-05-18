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Сегодня, 15:16

Top Dog наградил особыми перстнями бойцов, отличившихся в прошлом году

Давид Хачатрян
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Лига кулачных боев Top Dog FC вручила 4-м бойцам на пресс-конференции, приуроченной к турниру TDFC 14, особые перстни за заслуги по итогам 2021 года.

Победителем номинации «Нокаут года» стал Марсель Ханов, который получил перстень с изображение бога сна Морфея. Владислав «Орловский бриллиант» Туйнов стал победителем номинации «Дебют года», и получил перстень с изображением Олимпийского огня. Обладателем перстня, олицетворяющего кровавый ринг Top Dog, лежащего на плечах атлантов, и победителем в категории «Бой года» стал Николай «Чибис» Чибисов. Победителем номинации

«Боец года» стал Сергей «Кратос» Калинин. Он получил кольцо в виде Геракла, укротившего трехглавого цербера.

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