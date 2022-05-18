Ветеран UFC Би Джей Пенн намерен стать губернатором Гавайев

Ветеран UFC Би Джей Пенн (16-14) официально подал документы, которые позволят ему на предстоящих выборах баллотироваться на пост губернатора Гавайев. Пенн надеется заменить действующего губернатора-демократа Дэвида Игэ, который не имеет права баллотироваться на третий срок, сообщает издание Bloody Elbow.

Пенн выступает от Республиканской партии. Ранее он высказывался против обязательного ношения масок и ограничений на вакцины. В настоящее время на официальном сайте бывшего бойца не указаны цели, которых он намеревается достичь во время пребывания в должности губернатора.

Пенн завершил карьеру бойца в 2019 году, когда потерпел 7-е поражение подряд. В последнем бою он проиграл Клею Гуиде (37-22) единогласным решением судей 11 мая 2019 года на UFC 237 в Рио-де-Жанейро, Бразилия.