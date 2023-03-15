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Рафаэль Физиев: «Махачев неуверенно чувствует себя, когда бьет затяжные серии»

Физиев рассказал о слабостях Ислама Махачева в стойке
Никита Горшенин
Корреспондент отдела единоборств
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Топ-боец легкого веса Рафаэль Физиев в интервью федеральному спортивному телеканалу рассказал о слабостях Ислама Махачева в стойке.

— После боя Ислама Махачева с Алексом Волкановски вы сказали, что увидели дыры в защите Ислама. Что его можно ловить, когда он начинает свои атаки. Можете объяснить, где именно?

— Махачев хорошо атакует одиночными ударами, двоечками с рук, но если он бьет затяжные серии, например «раз-два и ноги», или руками долгие серии, он себя неуверенно чувствует. А если ты себя чувствуешь неуверенно, это всегда проблема.

18 марта Физиев подерется с Джастином Гэтжи на UFC 286 в Лондоне.

Ислам Махачев
Рафаэль Физиев
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