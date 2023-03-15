Царукян подерется с Ренато Мойкано 29 апреля в главном бою вечера

Восьмой номер рейтинга легкого дивизиона UFC Арман Царукян (18-3) встретится с 13-м номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано (17-5) 29 апреля на UFC Fight Night в Лас-Вегасе, США. Поединок станет главным событием вечера и продлится пять раундов. Об этом сообщил Царукян «MMA.Metaratings».

Царукян одержал победу над Дамиром Исмагуловым (24-2) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 17 декабря на UFC Fight Night 216 в Лас-Вегасе, США.

Мойкано прошлый бой выиграл у Брэда Ридделла (10-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 12 ноября на UFC 281 на «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке, США.