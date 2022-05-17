Вагаб Вагабов: «Магомед Анкалаев будет следующим чемпионом UFC»

Российский профессиональный боксер и боец смешанных единоборств Вагаб Вагабов уверен, что 29-летний российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев (17-1) станет следующим чемпионом UFC из России.

«Магомед Анкалаев будет следующим чемпионом UFC, — сказал Вагабов в подкасте Hustle MMA. — Мы с ним постоянно спаррингуемся, уже лет 5-6. Деремся каждый день. Что-то он у меня берет, что-то я у него. Он более разнообразный, чем я. У него борьба, руки, ноги, связка».

Анкалаев занимает 4-ю строчку рейтинга UFC в полутяжелом весе. В последнем бою Анкалаев победил Тиаго Сантоса (22-10) единогласным решением судей (48-47, 49-46, 49-46) 13 марта на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, США.

Кроме того, Анкалаев одержал восьмую победу подряд и догнал бывшего чемпиона UFC Лиото Мачиду (26-11) по количеству выигранных подряд боев в полутяжелом весе.