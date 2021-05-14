Тони Фергюсон оскорбил Хабиба на пресс-конференции перед UFC 262
02:31
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон во время пресс-конференции перед турниром UFC 262 резко высказался в адрес российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Один из журналистов задал вопрос главе UFC Дане Уайту по поводу Хабиба Нурмагомедова, назвав его «одним из величайших в истории».
В этот момент в беседу вклинился Фергюсон, который оскорбил россиянина, а также вспомнил песню Mask Off американского рэпера Future.
Напомним, UFC ранее 5 раз пыталась организовать бой Фергюсона и Нурмагомедова.
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