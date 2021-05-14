Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую фотографию в Instagram. Спортсмен напомнил о важности быть благодарным.

«Не будь, говорили наши старшие, как который: оседлав коня забыл Аллаха, и сойдя с коня вспомнил его. Наилучшее поклонение — это быть благодарным», — написал Хабиб.

Ранее Рамзан Кадыров вышел в прямой эфир в Instagram и назвал Хабиба проектом UFC, а также заявил, что готов предложить ему любой по размеру гонорар за поединок с бойцом из «Ахмата».

32-летний Нурмагомедов завершил карьеру после победы в октябре 2020 года над американцем Джастином Гэтжи. Он остановился на рекорде 29 побед — 0 поражений в ММА (13-0 в UFC).