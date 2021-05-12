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Тони Фергюсон назвал свой лучший бой в UFC

21:06
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Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон в интервью «СЭ» рассказал о бое, в котором у него получалось больше всего.

- В каком своем бою вы глубже всего были в состоянии потока и озарения?

- Против Рафаэля Дос Аньоса. Он проходил в Мексике... Помню, как приехал туда и сразу почувствовал местную высоту, со мной что-то случилось, я вошел в какое-то особенное настроение. Мне хотелось петь, танцевать, я ходил, насвистывал мелодии. Все эти дни в Мексике я как будто был в состоянии танца. И в бою этот поток двигал мною. Незабываемое состояние и бой.

Фергюсон победил Дос Аньоса единогласным решением судей в ноябре 2016 года. 15 мая Фергюсон подерется с Бенилом Дариушем на UFC 262.

(Никита Горшенин)

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир UFC 262 в прямом эфире.

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Тони Фергюсон назвал свой лучший бой в UFC

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