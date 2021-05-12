Тони Фергюсон назвал свой лучший бой в UFC
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон в интервью «СЭ» рассказал о бое, в котором у него получалось больше всего.
- В каком своем бою вы глубже всего были в состоянии потока и озарения?
- Против Рафаэля Дос Аньоса. Он проходил в Мексике... Помню, как приехал туда и сразу почувствовал местную высоту, со мной что-то случилось, я вошел в какое-то особенное настроение. Мне хотелось петь, танцевать, я ходил, насвистывал мелодии. Все эти дни в Мексике я как будто был в состоянии танца. И в бою этот поток двигал мною. Незабываемое состояние и бой.
Фергюсон победил Дос Аньоса единогласным решением судей в ноябре 2016 года. 15 мая Фергюсон подерется с Бенилом Дариушем на UFC 262.
(Никита Горшенин)
Телеканал РЕН ТВ покажет турнир UFC 262 в прямом эфире.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю