Тони Фергюсон: «Жалею, что раньше не работал над защитой в стойке больше»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон в интервью «СЭ» рассказал, какое упражнение ему стоило делать больше в прежние времена.

— Есть ли какое-то тренировочное упражнение, по поводу которого вы жалеете, что не делали его больше в прежние времена?

— Жалею, что не проводил больше тирамису-вторников (смеется). Сегодня же как раз вторник? Но если говорить серьезно — я не должен был пропускать в боях столько ударов, сколько в итоге пропускал. Мне стоило больше работать над защитой. Стоило больше работать на лапах. Сейчас я как раз уделяю этому серьезное внимание.

15 мая Фергюсон подерется с Бенилом Дариушем на UFC 262.

(Никита Горшенин)

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир UFC 262 в прямом эфире.