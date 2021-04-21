Чемпион ACA Тони Джонсон назвал самого сильно бьющего бойца в ММА

Действующий обладатель пояса ACA в тяжелом весе американец Тони Джонсон сообщил о том, что готовился к предстоящей защите титула вместе с Фрэнсисом Нганну. Также Джонсон заявил, что камерунец Нганну — самый сильно бьющий боец в ММА.

«Он очень крепкий парень. Должен был быть Руслан [Магомедов], но этот чувак вышел и разнес его. Я взволнован. Поэтому в этом лагере я готовился в Вегасе с Фрэнсисом Нганну. Помогал ему готовиться к титульному бою против Стипе. У Нганну длинные рычаги и нокаутирующая мощь. Я готов ко всему. Меня бил Фрэнсис — самый жестко бьющий человек в нашем спорте (улыбается). Меня также били Деррик Льюис и в боксе меня бил Деонтей Уайлдер. Так что, все нормально. Я готов к этому вызову», — заявил Джонсон в интервью «СЭ».

В главном событии ACA 122, который пройдет 23 апреля в Минске, Джонсон встретится с украинским бойцом Дмитрием Побережцем.