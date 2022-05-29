Фабрисиу Вердум дал прогноз на бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фабрисиу Вердум (24-9) считает, что Чарльз Оливейра (33-8) сможет победить Ислама Махачева (22-1) болевым приемом.

«Ислам Махачев обладает очень богатым арсеналом навыков, — сказал Вердум в интервью YouTube-каналу Brazilian MMA Legends. — Он реально хорош, вокруг него витает аура чемпиона. Однако я, будучи бразильцем, всецело поддерживаю Чарльза. Верю, что он будет чемпионом еще очень долгое время. Он победит Махачева болевым приемом».

Оливейра в последнем поединке победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 7 мая на UFC 274 в Финиксе. Бразилец идет на серии из 11 побед.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе.