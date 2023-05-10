Нурмаганбетов назвал имена двух потенциальных соперников Петра Яна

Кайрат Нурмаганбетов, долгое время работавший с Петром Яном, рассказал о потенциальных соперниках российского бойца.

«Думаю, что Сонг Ядонг или Марлон Вера. Кто-то из них. В топ-10 не бывает стилистически удобных соперников. Все спортсмены отлично борются, классно бьют из стойки, используют удары ногами, локти, колени, тайский бокс, грэпплинг. То есть, там все ребята сильные. Нет кого-то удобного, и кого-то неудобного», — цитирует Нурмаганбетова Metaratings.ru.

12 марта на турнире UFC Fight Night 221 Ян потерпел поражение в поединке против Мераба Двалишвили единогласным решением судей. Ранее сообщалось, что следующий бой в UFC россиянин планирует провести осенью в Абу-Даби.

Всего в ММА Ян провел 21 бой, в 16 из которых одержал победы.