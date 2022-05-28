Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 21:32

Тищенко считает, что Шлеменко победит Исмаилова

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился ожиданиями от боя Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

«Думаю, что Александр выиграет, учитывая, что Исмаилов проиграл Владимиру Минееву и очень устал в том бою. В этом плане Шлеменко более грамотно подходит к боям. Это одно из преимуществ, которое поможет ему склонить бой в свою пользу», — приводит слова Тищенко «РБ Спорт».

Бой между Шлеменко и Исмаиловым пройдет в августе на турнире промоушена RCC 12 в Екатеринбурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-tishhenko-vernulsya-v-boks-potomu-mechtal-vy-stupit-v-rodnom-omske/
Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
0
Читайте также
Американца, который получил золотую медаль вместо россиянина, тоже наказали за допинг
Лепс, 650 актеров и шампанское «Кубок наш». Как финал Кубка России превращают в грандиозное шоу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-бойца UFC Ичо Ларенаса обвинили в убийстве подростка
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости