Тищенко считает, что Шлеменко победит Исмаилова

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко поделился ожиданиями от боя Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

«Думаю, что Александр выиграет, учитывая, что Исмаилов проиграл Владимиру Минееву и очень устал в том бою. В этом плане Шлеменко более грамотно подходит к боям. Это одно из преимуществ, которое поможет ему склонить бой в свою пользу», — приводит слова Тищенко «РБ Спорт».

Бой между Шлеменко и Исмаиловым пройдет в августе на турнире промоушена RCC 12 в Екатеринбурге.