Экс-бойца UFC Ичо Ларенаса обвинили в убийстве подростка

Бывший боец UFC Ичо Ларенас подозревается в убийстве. Как сообщает TVA Nouvelles, полиция Квебека прибыла в дом Ларенаса утром в понедельник по вызову самого бойца, звонившего из дома родственника после того, как в их жилье ворвались грабители.

В отчетах говорится, что Ларенас и его жена Глэдис Розана Лопес вызвали полицию, сообщив о попытке вторжения грабителей. Боец сообщил правоохранителям, что был вынужден на время переехать в дом одного из своих родственников, так как неизвестные ограбили его и пытались взять в заложники. Бойцу удалось найти нож и сбежать вместе с супругой.

Полиция прибыла на место преступления и обнаружила в доме аргентинца тело 17-летнего молодого человека, который получил ножевые ранения и был забит до смерти. Правоохранители задержали Ларенаса и Лопес на месте преступления. Вскоре суд Квебека выдвинул обвинение Ичо в убийстве второй степени, а его жена получила обвинение в соучастии. Пока не сообщается, когда будет новое судебное заседание.

Ларенас провел всего один бой под эгидой UFC. На турнире UFC 58, который состоялся в марте 2006 года, Ичо нокаутом в третьем раунде уступил Тому Мерфи. Согласно Sherdog, всего в активе 39-летнего уроженца Аргентины 6 побед и 6 поражений.