Нейт Диас рассказал, что Хамзат Чимаев отказывается с ним драться

Полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) рассказал, что он больше года пытается выйти в клетку против Хамзата Чимаева (11-0), но тот якобы постоянно отказывается от боя.

«Я больше года пытаюсь подраться с Хамзатом, но у него то травма, то проблемы с визой, то лишний вес, — написал Диас в Twitter. — Теперь эта с*** готовилась к свадьбе вместо того, чтобы драться. Я пытаюсь выйти на бой в июле с настоящим бойцом».

В ответ Чимаев написал: «Ты прикалываешься или ты накурен? Такое ощущение, что ты покурил».

Диас идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей проиграл Леону Эдвардсу (19-3). Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.