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Сегодня, 13:55

Тищенко рассказал, какой фактор может стать решающим в поединке россиянина Махачева с австралийцем Волкановски

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился ожиданиями от поединка российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева с австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284.

«Встречаются два чемпиона, а это значит, что их поединок будет интересным. Ожидаю, что наш чемпион Махачев окажется сильнее.

Один хороший специалист по боксу как-то сказал, что когда встречаются два сильных бойца примерно одинакового высокого уровня, то всегда победит тот, который тяжелее. Он будет обладать достаточно серьезным преимуществом перед соперником. И я, в целом, с этим согласен», — цитирует Тищенко Vprognoze.ru.

Бой Махачева и Волкановски состоится 12 февраля и начнется не ранее 6.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/boxing/10642424-tischenko-podelilsya-ozhidaniyami-ot-boya-mahacheva-s-volkanovski.html
Алексей Тищенко
Ислам Махачев
ММА
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