Алекс Волкановски: статистика бойца в UFC и кто фаворит боя Махачев — Волкановски

12 февраля в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284, главным событием которого станет бой россиянина Ислама Махачева и австралийца Александра Волкановски за титул чемпиона в легком весе.

Волкановски дебютировал в UFC 26 ноября, тогда он победил японца Юсуке Касую нокаутом на турнире UFC Fight Night 101. 14 декабря 2019 года австралиец выиграл у американца Макса Холлоуэя единогласным решением судей и стал чемпионом в полулегком весе. С тех пор спортсмен защитил титул четыре раза.

Всего Волкановски провел 12 боев в UFC и не потерпел ни одного поражения. Единственный раз в карьере австралиец проиграл 10 мая 2013 года своему соотечественнику Кори Нельсону на турнире Australian FC 5.

Волкановски — лидер рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий, несмотря на это, он не является фаворитом боя с Махачевым. Коэффициент на победу австралийца — 5,50, в то время как победа россиянина оценивается в 1,17.

Турнир UFC 284 начнется 12 февраля в 2.00 по московскому времени, бой Махачев — Волкановски начнется не ранее 6.00.

Смотреть видеотрансляцию боя Махачев — Волкановски можно будет в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. «СЭ» проведет на своем сайте текстовую онлайн-трансляцию боя Махачев — Волкановски.