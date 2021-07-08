Тищенко — о Гасиеве: «У него есть все шансы стать чемпионом»
17:00
Заслуженный мастер спорта России Алексей Тищенко рассказал об ожиданиях от боя экс-чемпиона WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурата Гассиева.
«У него есть все шансы стать чемпионом. В новом весе нужно проделывать большой путь опять, доказывать, чего ты стоишь», — цитирует Тищенко РЕН ТВ.
Гасиев встретится с немцем Мкйклом Валлишем 22 июля. Бойцы сразятся за титул чемпиона WBA Asia в тяжелом весе.
27-летний спортсмен одержал 27 побед, 20 из которых — нокаутом, одно поражение, и один поединок был признан несостоявшимся.
Валлиш — чемпион Европы по версии WBO в полутяжелом весе. На счету 35-летнего спортсмена 22 победы и четыре поражения.
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