Президент Международной ассоциации бокса готов взяться за организацию боя Джигана и Емельяненко
16:55
Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев готов помочь организовать бой между бойцом ММА Александром Емельяненко и рэпером Джиганом.
«Если у них что-то не будет получаться, то [помогу], конечно, если они обратятся. Если это касается бокса, то моя прямая обязанность — помогать. Конечно же, поможем и сделаем. Без проблем», — сказал Кремлев «СЭ».
Ориентировочная дата проведения боя между Емельяненко и Джиганом — 4 ноября.
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