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Президент Международной ассоциации бокса готов взяться за организацию боя Джигана и Емельяненко

16:55
Умар Кремлев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»
Умар Кремлев. Фото Дарья Исаева., «СЭ»

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев готов помочь организовать бой между бойцом ММА Александром Емельяненко и рэпером Джиганом.

«Если у них что-то не будет получаться, то [помогу], конечно, если они обратятся. Если это касается бокса, то моя прямая обязанность — помогать. Конечно же, поможем и сделаем. Без проблем», — сказал Кремлев «СЭ».

Ориентировочная дата проведения боя между Емельяненко и Джиганом — 4 ноября.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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