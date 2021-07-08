Президент Международной ассоциации бокса готов взяться за организацию боя Джигана и Емельяненко

Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев готов помочь организовать бой между бойцом ММА Александром Емельяненко и рэпером Джиганом.

«Если у них что-то не будет получаться, то [помогу], конечно, если они обратятся. Если это касается бокса, то моя прямая обязанность — помогать. Конечно же, поможем и сделаем. Без проблем», — сказал Кремлев «СЭ».

Ориентировочная дата проведения боя между Емельяненко и Джиганом — 4 ноября.