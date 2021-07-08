Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев против идеи проведения боя между Александром Шлеменко и Моргенштерном, который заявил, что готов подраться с бойцом ММА за 20 миллионов долларов.

«Не хочется. Во-первых, он [Моргенштерн] такой блогер, который бесовщину показывает, — сказал Кремлев «СЭ». — Во-вторых, как бы культурно высказаться... Он — женщина с низкой социальной ответственностью. Продается. Мол: «Дай денег, а дальше делай со мной что хочешь». Я такие истории вообще не поддерживаю. Мне нравятся идея проведения боя Джигана и Емельяненко, когда люди по-настоящему дерутся. А тут: «Заплати мне деньги и делай со мной все что хочешь».