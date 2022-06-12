Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом в конце пятого раунда и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Чешский боец Иржи Прохазка победил бразильца Гловера Тейшейру в главном поединке турнира UFC 275.

Прохазка выиграл удушающим приемом за 28 секунд до конца пятого раунда. Чех отнял у бразильца чемпионский пояс в полутяжелом весе.

Отметим, что Тейшейра впервые в карьере проиграл бой сабмишеном.

У 29-летнего Прохазки 29 побед, 3 поражения и 1 ничья в карьере. 42-летний Тейшейра потерпел 8-е поражение в карьере, на его счету также 33 победы.