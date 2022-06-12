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Сегодня, 08:10

Прохазка победил Тейшейру удушающим приемом в конце пятого раунда и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Иржи Прохазка.
Фото Global Look Press

Чешский боец Иржи Прохазка победил бразильца Гловера Тейшейру в главном поединке турнира UFC 275.

Прохазка выиграл удушающим приемом за 28 секунд до конца пятого раунда. Чех отнял у бразильца чемпионский пояс в полутяжелом весе.

Отметим, что Тейшейра впервые в карьере проиграл бой сабмишеном.

У 29-летнего Прохазки 29 побед, 3 поражения и 1 ничья в карьере. 42-летний Тейшейра потерпел 8-е поражение в карьере, на его счету также 33 победы.

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