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Сегодня, 15:02

Тервел Пулев сделал заявление после поражения Сергею Ковалеву

Давид Хачатрян
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Бронзовый олимпийский призер Тервел Пулев (16-1) прокомментировал поражение экс-чемпиону мира в полутяжелом весе Сергею Ковалеву (34-4), поблагодарив всех болельщиков за поддержку.

«Спасибо всем, кто помог мне попасть сюда, чтобы сразиться с одним из лучших боксеров. Спасибо всем, кто верит и продолжает поддерживать меня, даже несмотря на то, что судьи подняли не мою руку. Я рад, что выступал на этом ринге с таким легендарным боксером.

Несмотря на сложный бой и высокий темп, чувствую себя отлично и нахожусь в хорошем настроении. На протяжении десяти раундов я слышал голос моего брата Кубрата, что придавало мне сил. Слышал поддержку и от соотечественников в зале. Рад, что в Лос-Анджелесе было такое сильное болгарское присутствие. Мы больше учимся на поражениях, чем на победах!»

Ковалев победил Пулева единогласным решением судей (98-92, 98-92, 97-93). Для Ковалева этот бой был дебютным в первом тяжелом весе.

Сергей Ковалев
ММА
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