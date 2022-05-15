Константин Цзю поздравил Сергея Ковалева с возвращением в ринг

Бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю считает, что экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (34-4) может в 39 лет забрать чемпионский пояс в тяжелом весе.

«В первую очередь хочу поздравить Сергея с возвращением на ринг, очень рад за него, — приводит слова Цзю «РБК Спорт». — Он вполне способен на высокие достижение в 39 лет, ключевую роль будет играть его собственная мотивация: если она будет, то он сможет выступать еще много лет. Гильермо Джонс в 41 год был чемпионом в этом весе, Сергей тоже способен. Он вполне себе может конкурировать и побороться за чемпионский пояс в новом для него весе. Первой победой он уже заложил фундамент для этого. Еще раз поздравляю его с этим».

Ковалев победил Пулева единогласным решением судей (98-92, 98-92, 97-93). Для Ковалева этот бой был дебютным в первом тяжелом весе.