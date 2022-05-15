Секундант бойца на UFC on ESPN 36 назвал бразильцев грязными мошенниками

В перерыве между раундами во время боя бразильянки Вивиан Араужу (11-3) и американки Андреу Ли (13-6) секундант Ли боец UFC Тони Келли (8-2) назвал бразильцев грязными мошенниками.

«Ты знаешь, что они собираются делать, потому что они гребаные грязные бразильцы, — сказал Келли во время перерыва Ли. — Они собираются жульничать, черт возьми».

Слова Келли попали в трансляцию, после чего многие бразильские бойцы, например Крис Сайборг (26-2) и Гилберт Бернс (20-4), раскритиковали Келли. «Тони, братан, ты вообще когда-нибудь дрался?» — написал Бернс в Twitter.

Бразильянка Араужу победила Ли единогласным решением судей на UFC on ESPN 36 в Лас-Вегасе (США).