«Фьюри не топ-5 в истории». Тедди Атлас назвал тяжей, которые лучше Фьюри

Американский тренер и телекомментатор Тедди Атлас считает, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) не должен фигурировать при выборе лучших супертяжей в истории бокса.

«Не думаю, что Тайсона Фьюри можно включить в список пяти лучших супертяжей всех времен, — сказал Атлас в подкасте THE FIGHT with Teddy Atlas. — Если хотите, то можете назвать его лучшим супертяжем в истории Великобритании. Нет проблем. Леннокс Льюис был невероятен, но он проигрывал. Думаю, Фьюри может сместить Льюиса в статусе лучшего супертяжеловеса в истории Великобритании. Но он не топ-5 всех времен.

Да, Фьюри непобежденный. Но пусть он сперва побьет Александра Усика. После этого я обещаю, что подумаю над тем, включать ли его в топ-5 всех времен. Как минимум тогда это можно будет обсуждать. Не забывайте, что когда вы говорите о лучших в истории, то всегда держите в уме таких боксеров, как Джо Луис, Мухаммед Али, Джордж Форман, Джек Джонсон. Боже ж ты мой! Чуть не забыл про Ларри Холмса, Джо Фрейзера и Майка Тайсона. Пикового Майка Тайсона!

Наследие боксера зависит от уровня его оппозиции. Фьюри все же посчастливилось оказаться в этой эре супертяжей, ведь в другие времена тяжи были посильнее. Более того, некоторые из перечисленных мною боксеров оставались на вершине в разные эры. Фьюри нет места в топ-5 всех времен. Сейчас мы просто все очарованы его последним выступлением».