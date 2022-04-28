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«Руку на отсечение не дам, но палец дам». Андрей Орловский уверен, что Нганну применял стероиды

Андрей Орловский считает, что Нганну применял стероиды
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский (33-20) считает, что действующий чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) использовал стероиды после того, как начал тренироваться во Франции.

«Я руку на отсечение не дам, но палец дам, безусловно, — сказал Орловский в интервью «СЭ». — Просто я в последнее время очень много читаю и разговариваю о косвенных подтверждениях, что человек был на чем-то, что не одобряет USADA. Если я ошибаюсь, то извиняться точно не буду. Но мне кажется, что я не ошибаюсь. Я просто видел фотографии до того, как он якобы как-то доплыл из Африки в ту же самую Францию. Одна фотография, а спустя какое-то время — другая».

Нганну защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе против Сирила Гана (10-1) 22 января на турнире UFC 270 в Анахайме, Калифорния.

Франсис Нганну
ММА
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