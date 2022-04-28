Сен-Пьер назвал бойцов, которые могут побить Усмана

Бывший чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) считает, что действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1) является лучшим в дивизионе, однако такие бойцы, как Хамзат Чимаев (11-0) и Леон Эдвардс (19-3) могут доставить ему проблем.

«Думаю, что есть много бойцов, которые могут победить Камару Усмана, — сказал Сен-Пьер в интервью MMA News. — Лично я считаю, что сейчас Усман лучший в дивизионе, но это не значит, что он непобедим. Тяжело стать чемпионом, но оставаться им куда труднее. Он сейчас на пике, выглядит феноменально. Однако такие, как Хамзат Чимаев и Леон Эдвардс могут доставить ему проблем. Усману стоит оставаться сосредоточенным, нельзя никого недооценивать. Нужно выходить на каждый свой бой с мыслью, что это будет самый тяжелый бой в карьере».

Усман провел прошлый бой 6 ноября 2021 года против Колби Ковингтона (17-3) на UFC 268, победив единогласным решением судей.

Чимаев победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

Эдвардс выиграл у Нейта Диаса (20-13) 13 июня 2021 года на UFC 263 единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).