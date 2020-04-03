«Те, кто отрицает реальность, люди недалекие». Тухугов обратился к Хабибу

Российский боец Зубайра Тухугов поддержал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова в ситуации с его поединком против Тони Фергюсона. Бой находится на грани срыва из-за пандемии коронавируса. Хабиб заявил, что не может вылетить из России, его обвиняли в попытках уйти от боя.

«Брат, все мы знаем, как ты хотел этого боя и как развиваются события в мире в этом году. Отменены главные спортивные состязания человечества — Олимпийские игры, нет элементарной возможности выйти на улицу. В сложившейся ситуации ты никому ничего не должен объяснять и доказывать, все всё знают и понимают. А те, кто отрицает реальность, по своей натуре люди недалекие», — написал Тухугов в Instagram.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.