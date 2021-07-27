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Тайрон Вудли: «Конор не лучший трештокер в истории UFC. Лучший — Чел Соннен»

14:35
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Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли не считает трешток Конора Макгрегора лучшим.

«Конор залезал под кожу соперникам, как никто другой, если не считать Чела Соннена. Чел Соннен — лучший. Он сильнее как спикер Конора, он умнее и он лучше развлекал людей разговорами. Супер остроумный, он лучший трештокер, которого я когда-либо слышал. Конор — с отставанием — только на втором месте. Но что выделяет Конора среди всех остальных — он первым привел за собой целую страну. Вся Ирландия пошла за Конором, и никто другой больше не объединял целую страну вокруг себя», — говорит Вудли в интервью «Submission Radio».

10 июля Макгрегор проиграл Порье техническим нокаутом в главном событии UFC 264.

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Никита Горшенин все материалы автора

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