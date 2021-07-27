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Лима и Пейдж проведут реванш на турнире Bellator в Лондоне

17:15
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе бразилец Дуглас Лима и топовый англичанин Майкл Пейдж проведут реванш в главном событии турнира Bellator, который состоится 1 октября в Лондоне. Об этом сообщила пресс-служба Bellator в Instagram.

Лима провел последний бой в июне против Ярослава Амосова, уступив непобежденному украинцу единогласным решением судей. В активе 33-летнего бразильца 32 победы и 9 поражений.

Пейдж в мае победил американца Дерека Андерсона техническим нокаутом. Всего на счету 34-летнего англичанина 19 побед и 1 поражение нокаутом от Лимы в 2019 году.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CR1N51WLJ_u/

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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