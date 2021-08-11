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Тарасов заявил, что устроит рубку в бою с Африканским Тайсоном

18:24
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Блогер и боец ММА Артем Тарасов поделился ожиданиями от боя с камерунским боксером Тайсоном Дижоном по прозвищу Африканский Тайсон на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 13 августа в Москве.

31-летний Тарасов заявил, что в поединке с 23-летним Дижоном будет рубка.

«Соперник серьезный. Будем бить. Реально бой с самим собой будет. Главное — хорошо продышаться. Мне наплевать на результат, я хочу показать красивый бой.

Будет рубка. Зрителю это больше нравится, нежели мы там будем друг друга ласкать. На крайняк буду проходить в ноги, отламывать руки", — приводит слова Тарасова РЕН ТВ.

Турнир пройдет на волейбольной арене «Динамо», начало— в 23.00 (мск). Телеканал РЕН ТВ покажет мероприятие в прямом эфире.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/867823-artem-tarasov-grozitsia-otlamyvat-ruki-v-boe-s-afrikanskim-taisonom

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