Александр Емельяненко заявил о желании выступить на турнире в Москве вместе с братом Федором

Российский тяжеловес Александр Емельяненко желает принять участие в турнире Bellator в Москве, в главном бою которого его брат Федор подерется с американцем Тимоти Джонсоном.

«Слышал [о том, что Федор подерется 23 октября], — сказал Александр в интервью Святославу Коваленко. — Я невыездной, и так как турнир будет проводиться в России, я сказал своему менеджеру, чтобы он вышел на Bellator и предложил им, чтобы я у них выступил в этом же карде. Сейчас идут переговоры».

Турнир Bellator с участием Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона состоится 23 октября на «ВТБ Арене» в Москве.

В своем последнем бою, который состоялся в июле прошлого года в Сочи, Александр Емельяненко уступил средневесу Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде.