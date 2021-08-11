Александр Емельяненко заявил о желании выступить на турнире в Москве вместе с братом Федором
Российский тяжеловес Александр Емельяненко желает принять участие в турнире Bellator в Москве, в главном бою которого его брат Федор подерется с американцем Тимоти Джонсоном.
«Слышал [о том, что Федор подерется 23 октября], — сказал Александр в интервью Святославу Коваленко. — Я невыездной, и так как турнир будет проводиться в России, я сказал своему менеджеру, чтобы он вышел на Bellator и предложил им, чтобы я у них выступил в этом же карде. Сейчас идут переговоры».
Турнир Bellator с участием Федора Емельяненко и Тимоти Джонсона состоится 23 октября на «ВТБ Арене» в Москве.
В своем последнем бою, который состоялся в июле прошлого года в Сочи, Александр Емельяненко уступил средневесу Магомеду Исмаилову техническим нокаутом в третьем раунде.
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