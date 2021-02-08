Тяжелоатлет и стронгмен Михаил Кокляев в преддверии боксерского боя против бойца и блогера Артема Тарасова отметил, что его не волнует статут андердога.

— Я — андердог? Не обращаю на это внимания. Судьи — кто? Гагарины, Титовы? Потребительское общество? Этой мой народ, я к нему уважительно отношусь, но общество потребительское, — отметил Кокляев на пресс-конференции. — Поэтому судьи кто? Ничего страшного. Так думают те, кто ставит ставки. Я не говорю, что это для меня ничего не значит. Лично я ставки никогда не делал и никому не советую.

Как мы на этом зарабатываем? Меня это не волнует. У меня договор с федерацией. Где она будет доставать деньги, это их вопрос.