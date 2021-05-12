Боец ММА и блогер Артем Тарасов объяснил, почему он не стал выпускать Никиту Солонина на экстра-раунд в бою с Чоршанбе Чоршанбиевым на голых кулаках в лиге Hardcore Fighting Championship.

«Никита — мужик, который никогда врать не будет. Он сказал, что его никогда в жизни так не вело. Ему было плохо. Я ему говорю что-то из серии: «Сколько пальцев видишь? Он говорит, что два, а хотя я ему показываю пять», — сказал Тарасов в интервью «СЭ».

«Я считаю, что сделал все максимально правильно и профессионально. Там сидели Александр Волков [тяжеловес UFC], Дмитрий Бикрев [чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе], которые меня поддержали. Значит я все сделал правильно. Мы же не зрелище какое-то, обезьяны или идиоты, чтобы друг друга лупить. Могло произойти все что угодно. Не дай Бог Никита бы умер... Вот прикиньте. Что тогда я бы себе сказал, что тогда я бы сказал его жене? Такое может быть. Да и не хотелось давать экстра-раунд, потому что его просто не было в контракте», — добавил Тарасов.

По ходу поединка предпочтительнее выглядел Чоршанбе, однако с бойца дважды сняли балл. В связи с этим итогом противостояния Солонина против Чоршанбиева стала ничья.

(Ислам Бабаджанов)