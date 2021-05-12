Фергюсон готов пожать руку Хабибу при встрече

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон в интервью «СЭ» заявил, что готов пожать руку Хабибу Нурмагомедову при встрече.

Поединок между Фергюсоном и Нурмагомедовым срывался пять раз. Они неоднократно ругались друг с другом в соцсетях, а также на пресс-конференциях.

— Ваша последняя пресс-конференция с Хабибом была очень забавной. В целом считаете, что у Хабиба хорошее чувство юмора? Были ли какие-то вещи, сказанные им за эти годы, которые вас искренне рассмешили?

— Не сказал бы, что я над чем-то смеялся у него. Не считаю его забавным, а его шутки смешными. У него были и фокусы, когда он платил бездомному за отжимания. Это отвратительно, я не представляю себя, устраивающего такие шутки. У меня нет к нему больших симпатий, но я уважаю его как оппонента. Если встречу его — пожму руку. И мы вместе поотжимаемся — он должен мне 20 отжиманий.

На счету 37-летнего Фергюсона 25 побед и 5 поражений в ММА. Он проведет ближайший бой в ночь на 16 мая на турнире UFC 262 против Бенеила Дариуша.

32-летний Нурмагомедов завершил карьеру после победы над Джастином Гэтжи в октябре прошлого года, он остановился на рекорде 29 побед, 0 поражений.

(Никита Горшенин)

Телеканал РЕН ТВ покажет турнир UFC 262 в прямом эфире.