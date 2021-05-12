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Густафссон анонсировал возвращение в UFC

18:45

Шведский полутяжеловес Александр Густафссон планирует вернуться в октагон этим летом. Об этом боец в своем Instagram.

«Я потратил огромное количество часов на подготовку. Этим летом я собираюсь копнуть глубже внутри себя. Предупреждаю: я возвращаюсь сильнее, чем когда-либо. Следите за новостями», — написал Густафссон.

Публикация от Alexander Gustafsson (@alexthemauler)

Свой последний поединок бывший претендент на пояс UFC Густафссон провел в тяжелом весе, встретившись с бразильцем Фабрисио Вердумом. 34-летний швед потерпел поражение сабмишном уже в первом раунде. В целом он переживает не самые лучшие времена, так как до этого он проигрывал Джону Джонсу техническим нокаутом и Энтони Смиту удушающим приемом.

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