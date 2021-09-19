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Тарасов: «Если состоится бой Дацик — Емельяненко, то Дацик победит»

02:01
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Российский боец-блогер Артем Тарасов заявил, что ему было легче драться с Александром Емельяненко, чем с Вячеславом Дациком в 2019 году.

«Бой с Дациком был намного сложнее и опаснее, — сказал Тарасов журналистам. — Саша очень предсказуемый — руки на одном месте. Дацик технически опаснее, а еще он бьет и ему все равно на пропущенные удары. А если Емельяненко пропускает, то пятится назад и с этим можно работать. Если состоится бой Дацик — Емельяненко, то победит Дацик. Мне просто кажется, что Вячеслав сейчас сильнее, учитывая его последние бои».

Емельяненко победил Тарасова единогласным решением судей. Поединок проходил по правилам кулачных боев в перчатках для ММА, длительность — три раунда по две минуты.

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Никита Карин все материалы автора

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