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Тарасов вызвал Емельяненко на реванш по правилам бокса

01:58
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Российский боец-блогер Артем Тарасов хочет реванша с Александром Емельяненко по правилам бокса.

«Я хочу реванш с Сашей по боксу на РЕН ТВ в ближайшее время, — сказал Тарасов журналистам. — Я подготовлюсь чуть лучше и покажу бой по боксу. Без разницы — ринг не ринг. Он же в конце боя предложил зарубиться, я согласился, попал и сделал ему сечку. Кто из топовых бойцов в последний раз делал Емельяненко сечку, кроме Маги Исмаилова? Да мало кто».

Емельяненко победил Тарасова единогласным решением судей. Поединок проходил по правилам кулачных боев в перчатках для ММА, длительность — три раунда по две минуты.

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Никита Карин все материалы автора

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