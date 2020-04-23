Тактаров заявил, что хочет встретиться с Хабибом

Бывший боец ММА Олег Тактаров заявил о желании встретиться с российским чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Также он отметил, что готов работать с ним.

— Что у меня с Кавказом? Ничего, решим вопрос, — сказал Тактаров в прямом эфире своего Instagram. — Думаю, что съезжу туда. В Дагестане есть муфтий, он мне по-настоящему нравится. Думаю, что в ближайшее время съезжу к нему. Поговорим. Кстати, надо будет в Дагестане еще встретиться с Хабибом. Он действительно понимает, что если в его углу буду я, то ему будет нечего бояться выходить против Макгрегора. Денег у него я не возьму, славы мне тоже не надо. Все это у меня уже есть.

Ранее Тактаров поздравил мусульман с началом Рамадана. До этого он, говоря о том, кто является первым российским чемпионом UFC, упомянул «ваххабита из Цумадинского района», а также призвал считать себя первым российским чемпионом. Многие сочли, что он имел в виду именно Хабиба, но Тактаров заявил, что это не так.